Divulgação/Câmara dos Deputados Chiquinho Brazão é Deputado federal do Brasil desde 2019, pelo Avante - RJ

Neste domingo (24), o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Domingos Brazão e o delegado da Polícia Civil Rivaldo Barbosa serão transferidos para a penitenciária federal de Brasília.

Eles foram presos preventivamente pela Polícia Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os irmãos Brazão são suspeitos de mandar matar Marielle Franco e Anderson Gomes, enquanto o delegado é suspeito de obstrução de justiça.

Os três foram levados para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e serão transferidos para Brasília em uma aeronave da Polícia Federal ainda hoje à tarde.

A investigação da PF incluiu a condução de malotes para o prédio. Os suspeitos foram levados pela Polícia Federal e por uma viatura da Polícia Civil. Veículos com materiais apreendidos também já chegaram à sede da polícia. Além das prisões, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro.

A operação, chamada de Operação Murder Inc., foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e envolve a Polícia Federal, a Procuradoria Geral da República (PGR) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).



