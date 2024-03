Reprodução/RBS TV Enchente na região das ilhas de Porto Alegre (RS)

A chegada da primeira frente fria do outono desencadeou uma tempestade severa no Sul do país durante a madrugada e manhã desta quinta-feira (21). As intensas chuvas e ventos resultaram em bloqueios em diversos trechos de rodovias federais e estaduais no Rio Grande do Sul, afetando o tráfego. Além disso, mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem fornecimento de energia elétrica. Todo o estado do Rio Grande do Sul está sob alerta para tempestades, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia.

Os impactos mais significativos da falta de energia foram observados na área atendida pela CEEE Equatorial, concentrando-se principalmente nas regiões Metropolitana, Sul e Centro-Sul. Em Porto Alegre, pelo menos três estações de tratamento de água do Departamento Municipal de Água e Esgoto foram desligadas devido à falta de energia, aumentando a possibilidade de desabastecimento nas regiões de São João, Menino Deus e Ilhas.

A prefeitura de Porto Alegre também recomendou o cancelamento das aulas nas escolas municipais que estivessem sem energia ou afetadas pelas chuvas.

Em relação às rodovias, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) relatou 27 pontos de bloqueio em sete rodovias federais, enquanto o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) identificou 10 pontos em nove rodovias estaduais.

Os vendavais atingiram velocidades superiores a 140 km/h em algumas regiões do estado, causando danos significativos. Entre o fim da noite de ontem e a madrugada desta quinta-feira, ventos violentos foram registrados em vários municípios, incluindo Soledade, Cruz Alta, Rio Grande, Capão do Leão, São Borja, São Luiz Gonzaga, Santa Maria, Canguçu, Porto Alegre, Dom Pedrito, Santana do Livramento, Quaraí, Teutônia, Santa Vitória do Palmar e Bento Gonçalves.

A previsão do Climatempo indica que o sistema frontal avançará rapidamente ao longo desta quinta-feira (21), afetando as capitais Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Espera-se chuva forte acompanhada por muitos raios e rajadas de vento que podem atingir até 90 km/h.

Para sexta-feira (22), espera-se que a frente fria já esteja afastada, com pouca chuva na região. No entanto, os ventos permanecerão moderados a fortes, podendo causar alguns transtornos.



