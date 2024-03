Reprodução/Conib O governador Tarcísio de Freitas (ao centro) com representantes da comunidade judaica brasileira na assinatura de adesão de antissemitismo da IHRA

Nesta sexta-feira (15), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), assinou a adesão do Estado à definição de antissemitismo da IHRA (Aliança Internacional para a Recordação do Holocausto).

O termo, adotado por 40 países, tem como objetivo o combate à "crescente negação do Holocausto e do antissemitismo" em todo o mundo, de acordo com a Conib (Confederação Israelita do Brasil), que teve representantes no momento da assinatura.

No Brasil, a definição foi aderida por Goiás e pelas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo a Conib, "o antissemitismo é uma determinada percepção dos judeus que se pode exprimir como ódio em relação aos judeus. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são orientados contra indivíduos judeus e não judeus e/ou contra os seus bens, contra as instituições comunitárias e as instalações religiosas judaicas."

A expectativa é de que a adesão do termo pelo estado de São Paulo incentive outras unidades federativas a também assinarem ao acordo.

O conceito formal de antissemitismo foi adotado pela IHRA adotou em 2016. Desde então, o acordo se tornou referência internacionalmente aceita por governos e organizações pró-Israel. O Brasil aderiu à organização internacional como observador em 2021.

A assinatura ocorre em meio a escalada do conflito entre Israel e o grupo militante palestino Hamas, na faixa de Gaza, que gerou uma alta de casos de antissemitismo no Brasil.

