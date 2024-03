Rafael Nascimento

Jornalista formado pela Universidade Veiga de Almeida (RJ). Tem passagens por veículos como Folha de S. Paulo e Estadão, além da Rádio Eldorado e da Agência Estado. Ficou em 2º lugar no Prêmio 99 de Jornalismo com o podcast "Dinheiro para Todos: Bancarização e Soluções Digitais". No iG, é editor de Canal do Pet, Turismo, Queer e já foi repórter das editorias.