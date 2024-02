Agência Brasil - 10.11.2023 O atual ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira





Um texto que circula em redes sociais e grupos de whatsapp ligados à comunidade judaica no Brasil classifica as últimas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relacionadas à guerra na Faixa de Gaza como "asneiras", em especial, quando classifica Israel como um país genocida.

O texto, uma carta aberta ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, é assinado por alguém que se identifica como Moshe Rosenblatt. Nele, o autor diz que o petista "humilha a nação inteira e, principalmente, os que votaram nele!".

Veja a íntegra abaixo:

Ilmo. Sr.



Mauro Vieira

Ministro das Relações Exteriores do Brasil

Prezadíssimo,



Israel afirma que tudo o que está fazendo em Gaza é de acordo com as leis

internacionais de guerra.

Essas leis, formuladas há 75 anos em Genebra, exige que os dois lados de um combate, vistam uniformes militates e construam suas bases militares fora das áreas urbanas para que civis não sejam atingidos.

Porém, o que pode Israel fazer se o Hamas se veste com roupas de civis, usam

civis como escudos humanos, lutando e armazenando todo tipo de armas, de fuzis a imensos foguetes (que lançam aos milhares contra nossas cidades propositadamente pra matar civis e destruir prédios/casas/hospitais/escolas etc.), dentro e embaixo de prédios de apartamentos deles, de escolas, jardins de infância, instalações da UNRWA, mosteiros e até hospitais?

A resposta está na 4ª. Convenção de Geneva, Parte III, Secção 1, artigos 28 e

29. O artigo 28 diz (nesse caso para o Hamas) que o fato de eles lutarem dentro de áreas de civís não torna essas áreas imunes aos ataques de Israel. O artigo 29 vai mais longe ainda e põe a culpa da morte dos civis nos ombros do Hamas.

Milhares e milhares de terroristas do Hamas, lutaram de dentro de pràticamente, todos os prédios de Gaza. Por isso, tantos prédios lá foram destruidos. E, de acordo com essas leis de guerra, a culpa da morte de TODOS os civis, incluindo mulheres e crianças, é ÙNICAMENTE do Hamas.

Como advogado, espero que o senhor explique isso ao Presidente pra evitar que ele continue dizendo que Israel é um país genocida.

Quando uma pessoa não tem conhecimento de um assunto, é melhor ficar calada do que abrir a boca para dizer asneiras. Qualquer pessoa pode se humilhar dizendo asneiras. O Presidente, porém, ao dizer asneiras, humilha a nação inteira e, principalmente, os que votaram nele!

Além disso, quero lhe informar que a terra de Israel, incluindo a Judéia, a Samaria (regiões antigamente conhecidas como "the Jordanian west bank") e a faixa de Gaza, pertencem ao povo judeu por decisão da ONU: artigo 80, capítulo 12 da Carta das Nações Unidas, que revalidou as decisões da Liga das Nações em San Remo, de abril de 1920.

Essa é a ÚNICA decisão internacional tipo Enforceable Decision, sôbre a terra de Israel. Tôdas as outras decisões, como a da partilha (liderada por Oswaldo Aranha), 242, 338, etc., foram apenas recomendações, por serem baseadas no 6° e não no 7° artigo da Carta da ONU.

Israel, em novembro de 1947 aceitou a partilha. Os árabes não e nos atacaram.

Perderam a guerra em 1948 mas se apossaram da Judéia e da Samaria (os

Jordanianos) e da faixa de Gaza (os egípcios) EXPULSANDO TODOS OS JUDEUS

dessas áreas. ETHNIC CLEANSING!!!

Em 1967, numa guerra imposta a Israel, o exército não só venceu a

guerra mas também, restituiu essas áreas que nos pertenciam por decisão

internacional. Portanto, nós não somos conquistadores e não existem terras

"ocupadas". Isso é mentira inventada pelos árabes. Como advogado e profundo

conhecedor do idioma ingles, o senhor poderá verificar a veracidade de todas essas informações que aquí trago.

Além disso, o livro sagrado dos muçulmanos, o Corão, diz 8 vezes (!!!) que a

terra onde hoje é Israel - leste a oeste!!! - pertence aos judeus, os filhos de Israel

e não aos filhos de Ishmael. Se quiser, posso lhe mandar a lista de todas as Suras

(capítulos) do Corão sôbre a terra de Israel.

Peço-lhe, por favor, explicar tudo isso, ao seu Presidente e, quando ele entender tudo, que peça perdão ao povo de Israel e a todos os judeus.

Meus pais foram vítimas do Holocausto. Suas famílias foram dizimadas pela besta nazista. Meu irmão Meir morreu em 1942, de frio e fome numa estrebaria imunda no campo de concentração de Transnistria. Tinha apenas 3 anos.

Com meus respeitos,

Dr. Moshe Rosenblatt