Reprodução/Polícia Civil Helicoptero desaparece no Pará com ao menos três a bordo

Um helicóptero com um servidor público e pelo menos outros dois passageiros está desaparecido no Pará desde segunda-feira. A aeronave sumiu entre Novo Repartimento e Marabá, no sudeste do estado. As equipes da delegacia de Nova Marabá estão conduzindo a investigação, conforme o boletim de ocorrência da Polícia Civil.

Abílio Manoel Figueiredo, analista de Infraestrutura de Transportes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), trabalha em Redenção, no sul do Pará. O Dnit confirmou que ele não estava a trabalho. Ele estava acompanhado do piloto, Josimar Éneas da Costa, e de Nildo Ferreira, funcionário do servidor.

De acordo com um parente do piloto, os três foram até uma fazenda para realizar trabalhos agrícolas. O helicóptero partiu de Novo Repartimento por volta das 19h de segunda-feira e, até a noite desta terça-feira, não havia chegado a Marabá, seu destino final. As cidades estão a 180 km de distância uma da outra.

A Polícia Civil informou que o helicóptero pertence à empresa Fox Data & Co., mas a empresa não quis comentar sobre as operações de busca quando contatada por telefone.

Os policiais estão em contato direto com os Serviços de Busca e Salvamento Aeronáutico da Aeronáutica do Brasil para coordenar as buscas.

Em uma declaração, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) afirmou que está monitorando de perto as operações de busca e esclareceu que o servidor público a bordo não estava a serviço do órgão.

Nota do DNTI

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que está acompanhando as buscas da aeronave que desapareceu no Pará com um servidor da autarquia a bordo. O DNIT esclarece que o servidor não estava a serviço do órgão. No momento, não há mais informações sobre o assunto e mais detalhes devem ser apurados junto às equipes de buscas.



Nota da FAB

A Força Aérea B rasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informa que o SALVAERO Amazônico foi acionado nesta terça-feira (20/02), após ter recebido a informação que o helicóptero, modelo R-44, de matrícula PT-BLZ, encontra-se desaparecido desde a segunda-feira (19/02).

Segundo informações, a aeronave decolou próximo da cidade de Tucuruí e não chegou ao seu destino.

O SALVAERO Amazônico prontamente informou ao Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), que disponibilizou a aeronave da FAB P 95 Banderulha para iniciar as buscas na região.

As buscas estão em andamento e, até o momento, a aeronave não foi encontrada.