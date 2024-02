Elza Fíuza/ Agência Brasil - 23.03.2023 Cid Gomes foi um dos que votou contra o fim da saidinha

O Senado aprovou o projeto de lei que elimina o benefício da saída temporária dos detentos, conhecido como "saidinha", com 62 votos a favor e 2 contra. O projeto, que já tinha sido aprovado pela Câmara, retornará à Casa para nova avaliação dos deputados devido às alterações feitas pelos senadores no texto.



Como votaram os senadores:

Contra o benefício da "saidinha": 62



Alan Rick (União)

Márcio Bittar (União)

Sérgio Petecão (PSD)

Fernando Farias (MDB)

Renan Calheiros (MDB)

Rodrigo Cunha (Podemos)

Angelo Coronel (PSD)

Astronauta Marcos Pontes (PL)

Augusta Brito (PT)

Beto Faro (PT)

Carlos Portinho (PL)

Carlos Viana (Podemos)

Chico Rodrigues (PSB)

Ciro Nogueira (PP)

Cleitinho (Republicanos)

Confúcio Moura (MDB)

Davi Alcolumbre (União)

Dr. Hiran (PP)

Eduardo Braga (MDB)

Eduardo Girão (Novo)

Eduardo Gomes (PL)

Efraim Filho (União)

Eliziane Gama (PSD)

Esperidião Amin (PP)

Fabiano Contarato (PT)

Fernando Dueire (MDB)

Flávio Bolsonaro (PL)

Flávio Arns (PSB)

Giordano (MDB)

Hamilton Mourão (Republicanos)

Ivete da Silveira (MDB)

Izalci Lucas (PSDB)

Jader Barbalho (MDB)

Jaime Bagattoli (PL)

Jayme Campos (União)

Jorge Kajuru (PSB)

Jussara Lima (PSD)

Laércio Oliveira (PP)

Leila Barros (PDT)

Lucas Barreto (PSD)

Luis Carlos Heinze (PP)

Magno Malta (PL)

Marcos Rogério (PL)

Marcos do Val (Podemos)

Margareth Buzetti (PSD)

Mecias de Jesus (Republicanos)

Nelsinho Trad (PSD)

Omar Aziz (PSD)

Oriovisto Guimarães (Podemos)

Otto Alencar (PSD)

Plínio Valério (PSDB)

Professora Dorinha Seabra (União)

Randolfe Rodrigues (sem partido)

Rogério Marinho (PL)

Sergio Moro (União)

Soraya Thronicke (Podemos)

Styvenson Valentim (Podemos)

Vanderlan Cardoso (PSD)

Veneziano Vital do Rêgo (MDB)

Wilder Morais (PL)

Zenaide Maia (PSD)

Zequinha Marinho (Podemos)



A favor do benefício da "saidinha": 2



Cid Gomes (PSB)

Rogério Carvalho (PT)

Abstenção: 1

Jaques Wagner (PT)

Não registraram votos: 16

Alessandro Vieira (MDB)

Damares Alves (Republicanos)

Daniella Ribeiro (PSD)

Flávio Dino (PSB)

Humberto Costa (PT)

Irajá (PSD)

Jorge Seif (PL) - em missão oficial

Mara Gabrilli (PSD)

Marcelo Castro (MDB)

Paulo Paim (PT)

Rodrigo Pacheco (PSD)

Romário (PL)

Teresa Leitão (PT)

Tereza Cristina (PP)

Wellington Fagundes (PL)

Weverton (PDT) - presidente de sessão

Quem é Cid Gomes

Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes, foi governador do estado do Ceará por dois mandatos, de 2007 a 2014, sendo eleito pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro) e posteriormente pelo PROS (Partido Republicano da Ordem Social).

Além disso, ele já foi prefeito de Sobral, município do Ceará, e também exerceu o cargo de deputado estadual. Mais recentemente, foi eleito senador pelo estado do Ceará nas eleições de 2018, filiado ao PDT (Partido Democrático Trabalhista). No entanto, após desentendimentos com seu irmão, Ciro Gomes, deixou a legenda e foi filiado ao PSB.

Quem é Rogério Carvalho

Rogério Carvalho é de Aracaju, Sergipe, formado em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe. Iniciou sua carreira política como vereador em Aracaju, posteriormente foi deputado estadual e federal por Sergipe. Filiado ao PT (Partido dos Trabalhadores), Carvalho é conhecido por sua atuação em defesa dos direitos sociais e pela participação em debates sobre temas como saúde e educação. Em 2018, foi eleito senador pelo seu estado.