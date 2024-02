Reprodução/MeioNorte.com - 20.02.2024 A aeronave caiu em Barueri

Um avião de pequeno porte caiu na cidade de Barueri, Grande São Paulo, na tarde desta terça-feira (20). Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos sete pessoas estavam na aeronave no momento da queda.



A queda ocorreu por volta das 16h22, na av. Marco, número 30, em Barueri. A Polícia Militar informo que as seis pessoas já foram socorridas e levadas ao Pronto-Socorro Central de Barueri. O piloto, que estava preso nas ferragens, foi resgatado com uma lesão na perna e fratura no fêmur, sendo encaminhado ao HC com o helicóptero Águia da PM. Não há registros de mortos.

Há informações de que uma das vítimas teve parada cardiorrespiratória e outra, uma mulher adulta, teve fratura nos arcos costais e diversas lesões no rosto. Até o momento, não foram divulgadas informações de quem são as vítimas.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros afirmou que um helicóptero estava envolvido no acidente, mas a informação foi deletada da conta do Twitter/X da instituição.

10014 Atualizando oco das 16h22 Queda de aeronave de pequeno porte, av. Marco, 30 – Barueri. “Retificando” o destino das vítims: 6 vítms foram transportadas ao PS - Central de Barueri e 1 vítm (piloto), lesão na perna e fratura de fêmur, transportada pelo Águia ao HC... — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) February 20, 2024

Ao todo, nove viaturas foram encaminhadas para o local, além do apoio de dois helicópteros Água da PM.

Reportagem em atualização**