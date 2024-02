Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 27.10.2023 Lula se encontra com premiê da Palestina durante agenda na África





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou uma série de encontros e participações em eventos na África, marcando presença na Cúpula da União Africana em Adis Abeba, capital da Etiópia. Neste sábado (17), Lula se encontrou com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammad Shtayyeh, enquanto também estava previsto um encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que cancelou sua viagem.

Durante sua estadia na Etiópia, na sexta-feira (16), o presidente brasileiro visitou um museu, participou de solenidades e reuniões com autoridades locais, incluindo o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, e um evento sobre financiamento climático para agricultura e segurança alimentar.





Esta é a segunda visita de Lula a países africanos desde que assumiu a presidência, seguindo sua agenda de fortalecer as relações entre o Brasil e nações africanas, uma das diretrizes de seu programa de governo na campanha eleitoral de 2022. Seu antecessor, Jair Bolsonaro, não realizou visitas a países africanos durante seu mandato.

A participação da União Africana no G20, com o apoio do Brasil, representa um marco importante nas relações internacionais, conferindo à entidade o mesmo status da União Europeia. Durante a cúpula, Lula teve reuniões bilaterais previstas com diversos líderes africanos, incluindo o presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, e outros líderes da região.

O discurso de Lula na cúpula enfatizou as oportunidades de cooperação entre os países africanos e o Brasil, destacando os três eixos centrais do G20 durante a presidência brasileira: inclusão social, desenvolvimento sustentável e transição energética, e reforma da governança global.

Além disso, Lula tem defendido a inclusão de um país africano no Conselho de Segurança da ONU, bem como a entrada do Brasil, Alemanha e Japão nesse órgão. A comitiva brasileira que acompanhou o presidente incluiu ministros das Relações Exteriores, Desenvolvimento e Assistência Social, Ciência, Tecnologia e Inovação, Igualdade Racial, Direitos Humanos e Cidadania, e da Controladoria-Geral da União.