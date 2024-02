FreePik Calor

O Carnaval 2024 está chegando ao fim, mas o calor permanece. Segundo o Instituto de Meteorologia Nacional (Inmet), a Quarta-feira de Cinzas será quente, com pancadas de chuva em algumas cidades.

No Rio de Janeiro, as temperaturas variarão entre 23°C e 35°C, com possibilidade de chuvas isoladas e trovoadas desde a manhã. Na quinta-feira, as temperaturas ficarão entre 22°C e 28°C, com chuvas e trovoadas isoladas durante todo o dia.

Em São Paulo, as temperaturas serão mais amenas, entre 19°C e 26°C, com céu nublado e chance de chuvas e trovoadas isoladas durante o dia. Na quinta-feira, as temperaturas ficarão entre 18°C e 23°C, com céu nublado e chuvas isoladas.

Em Recife, as temperaturas ficarão entre 25°C e 31°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas e trovoadas à tarde. Em Salvador, a chuva pode ocorrer ao longo do dia, com temperaturas entre 25°C e 31°C.

Um alerta laranja foi emitido para tempestades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, com chuvas fortes, ventos intensos e possibilidade de granizo. Outro alerta de perigo é válido para chuvas intensas em estados do Norte e do Nordeste, com precipitação de até 100 mm/dia e ventos fortes.