Wikimmedia Commons João Pessoa, capital paraibana





A capital da Paraíba, João Pessoa, registrou um novo recorde de temperatura, que não era quebrado há quase 55 anos, segundo o monitoramento realizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) desde 1961.

O recorde em questão foi registrado no dia 6 de janeiro, quando os termômetros bateram 34,9ºC. Anteriormente, o maior pico de calor já detectado na cidade pelo Inmet, em 6 de abril de 1969, era de 34,8ºC.





O instituto apontou que os motivos para o pico de calor são a alta incidência de radiação solar típica desta época do ano no Hemisfério Sul e o fenômeno climático El Niño, que inibe a formação de nuvens de chuva no Nordeste brasileiro.

Além disso, o Inmet destaca que a temperatura média no Oceano Atlântico está mais alta que em outros anos, potencializando todos esses fatores.

Outras cidades

Além da paraibana João Pessoa, as cidades de Fortaleza, capital do Ceará, e Teresina, capital do Piauí, chegaram a 34,9ºC em 2 de fevereiro, e a 37,4ºC em 5 de fevereiro, respectivamente. Em ambos os casos, as temperaturas em questão também representam recordes de calor para esta época do ano.