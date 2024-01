Prefeitura de Olinda Os equipamentos serão utilizados no Recife Antigo e no Sítio Histórico de Olinda





Pela primeira vez, o Carnaval do Recife e de Olinda será palco do uso de câmeras de segurança com tecnologia de reconhecimento facial, além de câmeras corporais nos fardamentos dos policiais militares, helicópteros, drones e plataformas elevadas para o monitoramento e segurança nos dias de festa.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (26) por Alessandro Carvalho, que comanda a Secretaria de Defesa Social (SDS) do Governo de Pernambuco, após a cerimônia de posse do novo comandante geral da PM, coronel Ivanildo Torres.

"As câmeras corporais do 17º Batalhão, que estão em fase de projeto-piloto, serão utilizadas em cada patrulha que estiver no Carnaval. Estamos estudando, junto com o setor de tecnologia, quantas poderão ser usadas ao mesmo tempo pelos policiais que estarão nos polos de folia", disse o secretário.

A SDS já informou que o Diário Oficial do Estado da segunda-feira (29) trará a publicação de um aviso de chamamento público para cotação de preços e apresentação de propostas “visando futura contratação de serviços de fornecimento, implantação e manutenção de solução integrada para a captação, transmissão, visualização, gestão de eventos e evidências digitais por Ponto de Captura de Imagens para videomonitoramento de vias públicas”.





Até o presente momento, o uso de câmeras corporais por policiais em Pernambuco é limitado ao 17º Batalhão de Polícia Militar, nos municípios de Paulista e de Abreu e Lima, que introduziram as bodycams que gravam sons e imagens enviadas em tempo real para uma central desde setembro de 2023.

A promessa do governo é ampliar o uso, estendendo-o para outras unidades operacionais quando o Estado receber recursos do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

No que diz respeito ao uso de tecnologias de reconhecimento facial, Alessandro Carvalho que os equipamentos serão utilizados em três pontes que dão acesso dos foliões ao Marco Zero, no Recife Antigo, e também no Sítio Histórico de Olinda, polo mais tradicional da folia na cidade.





“Teremos controle de acesso das pessoas com câmeras de reconhecimento facial, cruzando com os dados do Banco Nacional de Mandatos de Prisão", disse o secretário estadual.

Alessandro Carvalho disse que os equipamentos foram adquiridos em 2019 (logo, na gestão passada) com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, mas só chegaram ao Estado um mês atrás.

"São dois kits que serão utilizados para controle do acesso ao Carnaval. O Banco Nacional de Mandados de Prisão não conta com fotografias, mas estamos construindo, alimentando um banco, para ajudar nessa identificação."