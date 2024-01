Reprodução Twitter Faraó dos Bitcoins e sua esposa

A esposa do "Faraó dos Bitcoins", Mirelis Diaz Zerpa, de nacionalidade venezuelana, foi detida nos Estados Unidos, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Federal. Mirelis era considerada foragida da Justiça brasileira desde 2021, quando seu marido, Glaidson Acácio dos Santos, foi preso durante a Operação Kryptos na mesma época.

A detenção ocorreu nesta quarta-feira (24) em razão da permanência ilegal nos Estados Unidos, com a colaboração das autoridades americanas, conforme relatado pela Polícia Federal. No Brasil, Mirelis enfrenta um mandado de prisão relacionado a acusações de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.

A defesa de Mirelis argumentou que a prisão ocorreu devido a uma "irregularidade formal no visto" e contestou a legalidade do decreto de prisão contra ela no Brasil. Os advogados alegam que a mulher obteve um habeas corpus no final de dezembro, o qual não foi apreciado devido ao período de recesso judiciário.

“A defesa de Mirelis Diaz confia que o episódio de sua detenção seja efetivamente exclusivamente em razão de qualquer irregularidade sanável quanto ao seu procedimento de migração”, disse Andre Hespanhol e Ciro Chagas, advogados de Mirelis, em nota.

Mirelis era a proprietária de uma empresa de consultoria localizada em Cabo Frio (RJ), especializada na celebração de contratos para prestação de serviços de investimento em bitcoin. A Polícia Federal revelou que a referida empresa operava sem a devida autorização governamental, oferecendo a promessa de rendimentos fixos e mensais.

Durante um período de seis anos, o casal, formado por Mirelis e Glaidson, movimentou a expressiva quantia de R$ 38 bilhões por meio da referida empresa. As investigações conduzidas pela PF indicam que eles estabeleceram uma "extensa rede para lavagem de dinheiro".