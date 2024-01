Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

Nos últimos dias de janeiro, espera-se muita chuva em grande parte do Brasil. Um levantamento da MetSul Meteorologia projetou chuvas para os próximos dez dias a partir desta semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para esta quinta-feira (25) em vários estados, indicando acumulado de chuva , tempestade e chuvas intensas.

O alerta vermelho significa grande perigo na região, válido até às 15h da quinta-feira. Indica precipitação acima de 100 mm/dia, aumentando o risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos em áreas de risco nas cidades.

Em São Paulo, a temperatura varia entre 24°C e 17°C, com manhã nublada e chuva, seguida por pancadas isoladas à tarde e à noite. Curitiba terá máxima de 21°C e mínima de 15°C, com um padrão semelhante. Florianópolis terá temperaturas entre 25°C e 18°C, sendo uma quinta-feira menos fria.

Instruções do Inmet para alertas de grande perigo incluem desligar aparelhos elétricos, observar encostas, permanecer em local abrigado, proteger pertences em caso de inundação e obter informações da Defesa Civil (telefone 199) e dos Bombeiros (telefone 193).

O alerta laranja, indicando perigo, abrange a região central do Brasil e o litoral de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Prevê chuvas intensas, ventos intensos (60-100 km/h), queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Em Salvador, apesar de nuvens e chuvas isoladas, a temperatura atinge 31°C e mínima de 24°C. Brasília e Palmas têm máximas de 26°C e 30°C, respectivamente.

O alerta de tempestade para áreas amarelas indica 'perigo potencial' com chuva de 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. O alerta de chuvas intensas prevê impacto em diversos estados até às 10h da quinta-feira, com chuva até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e baixo risco de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores e alagamentos.

O tempo no Brasil para o resto da semana mostra na Região Norte pancadas de chuvas, principalmente no Pará, Amapá, Rondônia e Tocantins. No Nordeste, fortes chuvas são esperadas, especialmente na Bahia e no Piauí. Nas Regiões Centro-Oeste e Sudeste, chuvas intensas podem afetar áreas no norte do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e leste de São Paulo. Na Região Sul, áreas do leste do Paraná e Santa Catarina podem ter pancadas de chuva, com menores acumulados no interior.