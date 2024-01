Cláudio Kbene / Ricardo Stuckert Lula diz não querer jovens "cortando cana", mas com "caneta na mão"

Nesta sexta-feira (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não quer que os jovens “cortem cana”, mas sim que trabalhem com a “caneta” ou o “computador” na mão. A declaração do mandatário foi feita duante o lançamento da pedra fundamental do ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica), no Ceará.

“Desde que Cabral colocou os pés aqui, não gostava que o povo estudasse. Os ricos mandavam o povo para Coimbra, para Londres, para os EUA, e os pobres tinham que ser analfabetos e trabalhar mais cortando cana. Não temos nada contra cortar cana, mas nós preferimos os jovens com uma caneta ou um computador na mão trabalhando e produzindo tecnologia do que trabalhando em coisas que as máquinas podem fazer”, afirmou o presidente.

Serão investidos, ao todo, R$ 115 milhões para a construção da sede do ITA em Fortaleza até 2025. “A ideia do governo é que o vestibular para os dois cursos ocorra ainda em 2024. Sua primeira turma deverá ser acolhida, em 2025 e 2026, no campus de São Paulo — e, em 2027, as atividades serão passadas para a unidade do Ceará”, informou o governo federal.

O presidente também informou que vai viajar com o ministro da Educação, Camilo Santana, para conversar sobre o tema.

“Eu vou tirar uma semana com o Camilo para falar de educação. Nós precisamos despertar […] importante também porque você está tirando a meninada da rua que fica à mercê do crime organizado, da droga e da bandidagem”, afirmou.