Abdias Pinheiro/TSE O ministro Benedito Gonçalves, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A Justiça determinou a retirada de um vídeo em que Felipe Brandão, filho do ministro Benedito Gonçalves, do Supremo Tribunal de Justiça, aparece nas ruas da Holanda com roupas e acessórios de luxo.

O vídeo foi publicado por Anthony Kruijver, um influenciador que faz conteúdo para o TikTok mostrando as roupas das pessoas em locais públicos. Com informações do O Globo.

De acordo com a juíza Flávia Babu Capanema Tancredo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a gravação tinha a pretensão de atingir o ministro.

Benedito Gonçalves, que integrou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até novembro de 2023, ficou marcado como um dos relatores da ação que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível.

Por conta do episódio, o vídeo foi usado por apoiadores de Bolsonaro para atacar Benedito. Nas imagens, Brandão aparece usando um tênis de R$ 30 mil, relógio de R$ 1 milhão, uma jaqueta de cerca de R$ 15 mil e outros itens de grife.