Ricardo Fernandes / Folha de Pernambuco Estação central do metrô de Recife (PE)

Um idoso morreu na tarde desta sexta-feira (12), ao cair de uma escada rolante que fica localizada dentro da Estação Central do Metrô do Recife, região central da capital pernambucana. As informações são da Folha de Pernambuco.

O corpo vítima, que não teve a idade revelada, permaneceu no espaço ao lado de uma mochila preta, aguardando a chegada de uma equipe do Instituto de Medicina Legal (IML). Durante o transcorrer da ocorrência, o metrô não parou de funcionar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pouco depois das 16h, mas já encontrou o corpo do homem sem sinais vitais.

De acordo a Folha de Pernambuco, um vendedor ambulante “travou” o fluxo de pessoas na subida da escada com um carrinho, o que ocasionou um tumulto. Foi então que o idoso se desequilibrou e caiu da parte de cima lateral da escada.