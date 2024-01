Pedro França / Agência Senado Efrain Pereira da Cruz é exonerado do Ministério de Minas e Energia

O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Efrain Pereira da Cruz, foi exonerado. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (11).

O advogado Arthur Cerqueira Valério, que atuava como consultor jurídico do ministério, foi nomeado para ocupar a secretaria-executiva da pasta no lugar de Efrain Pereira.

No fim do ano passado, em outubro, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) informou que uma investigação contra Efran da Cruz havia sido instaurada pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República.

De acordo com o sistema, seria feita uma apuração em torno de "supostos devios éticos decorrentes de eventual falta de transparência e imprecisões na agenda pública, referente à inspeção administrativa em empresa fiscalizada".