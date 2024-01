Fernando Frazão/Agência Brasil - 14/03/2023 Chuva deixa São Paulo em estado de atenção

Em meio a uma semana de dias chuvosos, São Paulo continuará a enfrentar pancadas isoladas até domingo, com trovoadas e rajadas moderadas, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O temporal causou alagamentos e quedas de árvores, resultando na morte de um homem atingido por uma descarga elétrica de um fio desencapado .

O Inmet também emitiu alerta laranja de tempestades para o Sul do país e alerta de chuvas intensas no Norte e Centro-Oeste.

No Rio de Janeiro, as chuvas aumentarão gradativamente ao longo do dia, com possibilidade de trovoadas à tarde e à noite. Apesar das precipitações, as temperaturas permanecerão entre 39 °C (máxima) e 24 °C (mínima).

A região Sul enfrentará tempestades nesta quinta-feira (11). Florianópolis e Curitiba terão chuva durante todo o dia, com temperaturas entre 33 °C (máxima) e 21 °C (mínima). Porto Alegre será a menos afetada, com chuvas diminuindo ao longo do dia, prevalecendo nuvens pela manhã e pancadas à noite.

No centro do país, o Inmet emitiu alerta laranja de chuvas intensas para diversas áreas. Brasília e Manaus permanecerão na faixa de alerta amarelo, com pancadas durante o dia, temperaturas entre 29 °C e 17 °C em Brasília e máxima de 32 °C e mínima de 25 °C em Manaus.

São Paulo e Minas Gerais também estão sob alerta amarelo. Belo Horizonte enfrentará chuvas intensas ao longo do dia, com temperaturas entre 30 °C e 19 °C. Em São Paulo, o calor persistirá na quinta-feira, com máxima de 34 °C, mas a tendência é de leve arrefecimento entre sexta-feira e domingo, com temperaturas variando entre 22 °C e 29 °C.

No Nordeste, o tempo permanece ameno. Salvador terá um dia de céu claro, atingindo 33 °C, enquanto Natal enfrentará pancadas de chuva isoladas no final do dia, com máxima de 30 °C.