O bode visto dentro de um trem da Linha-7 Rubi, da CPTM, na manhã de terça-feira (9) , em São Paulo, foi entregue ao dono, em Campo Limpo Paulista (SP) na quarta-feira (10).



O animal, que embarcou no trem na estação de Botujuru, foi apreendido por seguranças da CPTM em Francisco Morato (SP) e conduzido para um haras de Campo Limpo Paulista que é responsável por ficar com a custódia de animais recolhidos pela prefeitura de Francisco Morato.

O bode, chamado Fumaça, foi entregue ao dono um dia depois de ser apreendido, após o responsável pelo animal cumprir as obrigações legais com a divisão de meio ambiente da cidade.

De acordo com o Departamento de Meio Ambiente de Francisco Morato, o dono do Fumaça foi até o órgão municipal antes mesmo dos vídeos viralizarem nas redes sociais, apresentou um vídeo dele com o animal, comprovando a posse, e após pagar uma taxa de apreensão municipal, obteve a autorização para retirá-lo no haras onde era mantido.

