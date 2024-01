redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Aceno de Zema ao Sul e Sudeste é criticado por aliados

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), confirmou que estará presente no evento de aniversário do dia 8 de janeiro, em Brasília , nesta segunda-feira (8). Após alguns dias de incerteza sobre sua participação, a assessoria de Zema informou ao GLOBO que ele marcará presença no evento "Democracia Inabalada". Zema é o único entre os governadores que apoiaram Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 a confirmar sua ida.

Dos governadores do Sul e Sudeste, Zema e Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, são os únicos confirmados. Outros governadores como Tarcísio de Freitas (São Paulo), Jorginho Mello (Santa Catarina), Cláudio Castro (Rio de Janeiro) e Romeu Zema (Minas Gerais) alegaram férias, viagens e compromissos já agendados como razões para não comparecerem.

Segundo as assessorias, Tarcísio estará na Europa, Jorginho disse não ter recebido oficialmente o convite, Castro tem uma reunião de secretariado na segunda-feira no Rio de Janeiro.

O evento "Democracia Inabalada" tem como objetivo, de acordo com Lula, lembrar o povo sobre a tentativa de golpe que foi neutralizada pela democracia do país. O presidente convidou governadores, parlamentares, empresários e magistrados para participarem. Líderes como os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, também estarão presentes.

Governadores ausentes confirmados: