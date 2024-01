Reprodução/redes sociais Édson Davi Silva Almeida, de 6 anos, está desaparecido

A Polícia Civil investiga a a hipótese do menino Édson Davi, de 6 anos, ter sido sequestrado. O garoto desapareceu na tarde de quinta-feira (4) na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Uma das possibilidades é que ele tenha sido levado por um estrangeiro.



Nesta sexta-feira (5), o Corpo de Bombeiros realizou buscas na praia e no mar, e os pais de Édson prestaram depoimento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) do Rio de Janeiro.

No momento do desaparecimento, o menino estava com seu pai, que é barraqueiro há anos na praia. Édson estava brincando próximo à barraca com duas crianças e um homem estrangeiro.

Marize Araújo, mãe do garoto, disse ao jornal O Dia acreditar que o homem estrangeiro tenha levado Édson. "Ele foi aliciado ali. Ele induziu meu filho naquele joguinho de futebol com os amigos. Só Deus sabe o que ele tem passado. Foram apenas 20 minutos de distração e ele sumiu com esse pessoal", disse ela.



Embora outras possibilidades estejam sendo investigadas, a Polícia Federal foi alertada para atuar caso algum suspeito tente deixar o país com o garoto.