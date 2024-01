Reprodução Inmet Região em alerta de risco

Chuvas intensas estão previstas para várias regiões do Brasil até o final desta semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo para a ocorrência de chuvas como perigo potencial em diversas áreas do país.

O alerta de perigo é válido para o Centro, Sudeste, Nordeste e Norte, principalmente no Pará e no Amapá. Estima-se chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos fortes (60-100 km/h) e possibilidade de cortes de energia, quedas de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Já o alerta de perigo potencial abrange partes do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, indicando chuvas de 20 a 30 mm/h, ventos intensos (40-60 km/h) e risco reduzido de cortes de energia, quedas de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Essas chuvas são consequência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um padrão de umidade típico do verão. Essa condição climática deve persistir até a próxima terça-feira, afetando principalmente o Centro do país.

O mapa abaixo mostra chuvas significativas na região central do Brasil, afetando várias áreas, como Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.





As chuvas no Sudeste devem reduzir as temperaturas. No Sul, há previsão de chuvas com temperaturas altas, mas com risco de granizo. Já no Nordeste, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) deve provocar pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento.

Apesar das chuvas, as temperaturas podem chegar a 40°C em algumas regiões, especialmente no interior do Ceará, oeste de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, norte da Bahia, Sergipe e Alagoas.

Locais com previsão de chuva terão temperaturas em torno de 28°C, enquanto em áreas como o sudoeste de São Paulo podem atingir 37°C. No Rio de Janeiro, as temperaturas variam de 21°C a 31°C. O Mato Grosso do Sul pode chegar a 40°C e o noroeste do Paraná a 36°C.