Corpo de Bombeiros O buraco foi cavado pelo idoso após sonhar que tinha um "tesouro" debaixo da casa

Um idoso morreu após cair em um buraco de 40 metros de profundidade na cidade de Ipatinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. João Pimenta da Silva, de 71 anos, não resistiu aos ferimentos na noite da última quinta-feira (04).



O buraco foi cavado por João Pimenta na área de serviço da casa do idoso, no bairro Betânia. A escavação iniciou após o idoso sonhar que havia ouro debaixo da casa, segundo informou o Corpo de Bombeiros.

João Pimenta escavou um buraco de 90 centímetros de diâmetro e cerca de 40 metros de profundidade para começar a busca pelo "tesouro" que foi revelado no sonho.

De acordo com as autoridades, ao sair do buraco, ele pisou em uma estrutura de madeira na parte superior da escavação, se desequilibrado.

O idoso foi retirado do buraco já sem vida, com politraumatismo, fraturas expostas em ambas as pernas, fratura no quadril, laceração no abdômen e no tronco, e com traumatismo craniano grave.