Agência Brasil Evento irá relembrar a invasão na sede dos Três Poderes e celebrar democracia

Com as celebrações de 8 de janeiro organizadas em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria pedido às lideranças do PT e aos partidos aliados que também organizassem mobilizações regionais na data. As informações são da CNN.

Ao canal, um interlocutor do presidente disse que o objetivo é expandir as manifestações pelo país para que a militância fora de Brasília possa participar do ato.

Em São Paulo, quem deve comandar a mobilização é a Frente Brasil Popular e a Frente Povo sem Medo. Unidas, as frentes possuem apoio de militantes do PT, PSOL e CUT.

A celebração deve acontecer na Avenida Paulista, na altura do Masp, e a expectativa é que os militantes levem cartazes e faixas, levantando a bandeira pela democracia. A previsão é que o ato reúna entre 10 mil e 15 mil pessoas no local.

Comemoração em Brasília

O presidente Lula convidou todos os governadores, parlamentares e ministros para estarem em Brasília e participarem do evento do 8 de janeiro de 2024, que irá celebrar a democracia e relembrar a invasão na sede dos Três Poderes que ocorreu na mesma data em 2023.

“Estou convidando todos os governadores, porque dia 8 de janeiro vamos fazer um ato aqui em Brasília para lembrar o povo que tentou se dar um golpe dia 8 de Janeiro e que ele foi debelado pela democracia deste País”, afirmou o presidente no início de dezembro.

O evento de 8 de janeiro também deve marcar o último dia de Flávio Dino como ministro da pasta da Justiça e Segurança Pública.