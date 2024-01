Agência Brasil/Antônio Cruz Mega da Virada

Um grupo de funcionários e assessores ligados ao PT na Câmara está entre os vencedores na Mega-Sena da Virada . Os servidores conseguiram acertar a quadra, garantindo um prêmio de R$ 25 mil, distribuídos em 523 partes, o equivalente a R$ 46 por cota. Entretanto, os ganhos serão reinvestidos em futuras tentativas. As dezenas vitoriosas foram 24, 33, 41 e 56.

A cidade de Ipira, uma pequena localidade com 4,5 mil habitantes, é o local onde a aposta contemplada acertou as dezenas premiadas.

No entanto, essa não é a primeira nem a segunda vez que a sorte sorri para os colaboradores do PT. Em 2019, este mesmo grupo acertou a sena e recebeu o prêmio principal de R$ 120 milhões. Na ocasião, os 49 participantes do bolão pagaram R$ 10 por cota, resultando em um prêmio de R$ 2,5 milhões para cada um.

Joaquim Carlos Carvalho, um dos organizadores do bolão e integrante do gabinete da liderança do partido, mencionou que desde então o grupo obteve sucesso em acertos de três quinas e em mais de cem quadras.

"Nosso grupo é vencedor; já fizemos mais de cem quadras após o prêmio de 2019 e acertamos três quinas", disse Carvalho.

Carvalho enfatiza que o segredo reside na análise dos números, afirmando que as dezenas vencedoras foram escolhidas por ele, embora não revele o método utilizado.

"Temos um grupo que joga de maneira periódica. Este grupo é restrito aos petistas, mas quando há prêmios de R$ 100 milhões, eu organizo bolões especiais e aí aceito a participação de pessoas indicadas, como parentes e amigos", explicou.

O sorteio da Mega da Virada 2023 aconteceu no domingo (31), em São Paulo, e o concurso especial distribuiu o maior valor da história: R$ 589 milhões.

Os números sorteados foram: 24, 56, 33, 48, 21 e 41. De acordo com a Caixa, o prêmio principal foi dividido entre cinco apostas (uma realizada pelo canal eletrônico; uma em Salvador, Bahia; uma em Bom Despacho, Minas Gerais; outra em Redenção, Pará; e a última em Ipirá, Santa Catarina). Cada aposta contemplada receberá o prêmio de R$ 117.778.204,25.

A quina teve 1.996 apostas ganhadoras, rendendo a cada uma o montante de R$ 70.083,58. Já a quadra será dividida entre 164.379 apostadores, resultando em R$ 1.215,71 para cada um.