Reprodução Twitter Peixes mortos na Lagoa Mundaú

Um vídeo (abaixo) divulgado nas redes sociais por uma mulher mostra milhares de peixer mortos boiando na lagoa Mundaú, em Maceió. O Instituto do Meio Ambiente (IMA) de Alagoas coletou amostras de água da lagoa para investigar o evento.

Os peixes apareceram flutuando entre sábado (30) e ontem (1º) em Maceió. Esta lagoa é a mesma onde a mina 18 da Braskem colapsou recentemente, levando o município de Maceió a declarar estado de emergência.

O vídeo mostra as margens da lagoa repleta de peixes sem vida boiando na superfície. Uma mulher narra com indignação, mencionando preocupação com a espécie principal pescada na lagoa, o sururu, indicando possíveis impactos para essa espécie também.

Além disso, foram encontrados mais peixes mortos em outros locais da lagoa, inclusive no município vizinho de Coqueiro Seco. A mulher no vídeo também faz referência à Braskem, sugerindo que a empresa deveria ser alvo de protestos devido aos problemas que estariam afetando a lagoa e prejudicando a subsistência dos pescadores locais. Até o momento, a empresa não emitiu uma resposta sobre as alegações feitas, mas o texto será atualizado caso haja manifestação por parte da Braskem.

A Braskem explorou minas sal-gema na região por mais de 40 anos, ocasionando o afundamento do solo em cinco bairros e a realocação de 60 mil habitantes de uma área que representa cerca de 5% da cidade. As suspeitas de crimes ambientais estão sendo investigadas pela Polícia Federal.

Em 18 de dezembro, o IMA e a Universidade Federal de Alagoas (Ufal) apresentaram um relatório preliminar sobre a qualidade da água da lagoa após o incidente da mina 18. De acordo com o documento, não foram observadas mudanças significativas até então.

O IMA declarou que recebeu a denúncia das mortes dos peixes por meio de um vídeo enviado a um canal de denúncias. No domingo (31), os técnicos do laboratório do instituto começaram a coletar água em vários pontos da lagoa, atividade que se estendeu até ontem (1º).

Essas amostras serão submetidas a análises laboratoriais. O IMA afirma ainda que continua monitorando a qualidade da água da lagoa Mundaú e incentiva a população a utilizar os canais de denúncia disponíveis, como o aplicativo IMA Denuncie.

Vídeo:

Milhares de peixes apareceram mortos entre sábado e ontem na lagoa Mundaú, em Maceió --aquela mesma da mina 18 (e outras) da Braskem. O IMA informa que colheu água e investiga as causas.



Escrevi sobre o tema: https://t.co/Aj04vAlIdK pic.twitter.com/KQ4B5ZmxWi — Carlos Madeiro (@carlosmadeiro) January 2, 2024