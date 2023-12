Reprodução Patrícia do Nascimento Feitosa, de 44 anos, foi vítima de feminicídio

Um homem foi preso em flagrante após assassinar a namorada a facadas, na noite da véspera de Natal (24/12), em Ceilândia, no Distrito Federal. O suspeito, identificado como José da Luz Bento da Conceição, de 41 anos, matou Patrícia do Nascimento Feitosa, 44, após desconfiar de uma suposta traição que teria ocorrido durante a celebração de Natal. As informações são do Metrópoles.

O homem se apresentou à 15ª DP (Ceilândia Centro) com cortes profundos no pescoço e nos pulsos, e confessou o crime à equipe do Corpo de Bombeiros que foi acionada para socorrê-lo na delegacia.





O caso

O casal havia ido a uma festa na noite do último domingo (24), véspera de Natal, quando teve um desentendimento. José relatou que deixou o local, mas a namorada permaneceu e ficou na companhia de outras pessoas.

Quando Patrícia chegou em casa, ela e o namorado tiveram outra briga e, com ciúmes, o agressor pegou uma faca e golpeou a vítima várias vezes na barriga. Ainda com vida, a mulher tentou resistir, mas acabou levando facadas no pescoço.

Após bombeiros ouvirem o relato na delegacia, quando José se entregou, policiais civis foram à casa onde ocorreu o crime e encontraram o corpo de Patrícia caído sobre uma poça de sangue.

O homem foi preso em flagrante, e o caso foi registrado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Ceilândia (Deam). A ocorrência é a 34ª notificada como feminicídio no Distrito Federal em 2023. A quantidade é o dobro do total contabilizado no ano anterior.