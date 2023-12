Reprodução/TV Guararapes As circunstâncias da colisão estão sendo apuradas





Uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente, na manhã desta segunda-feira (25), no cruzamento entre as ruas Conde de Irajá e José Bonifácio, no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife.

Uma equipe do Instituto de Criminalística foi acionada e realizou os primeiros trabalhos de perícia no local, mas até o momento não se sabem ao certo quais foram as circunstâncias do acidente.





O camburão colidiu com um carro, e tombou como consequência do impacto. Os agentes do 13º Batalhão da Polícia Militar que conduziam a viatura foram conduzidos a unidades de saúde onde receberam os primeiros socorros. O quadro de saúde deles é estável.

