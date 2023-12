Diulgação/PRF Motorista perdeu o controle do caminhão e atingiu carro de passeio

Um acidente entre um carro e um caminhão está bloqueando a pista da BR-277, próximo a cidade de Morretes, desde a noite de sábado (23). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor do caminhão morreu no local.

O acidente ocorreu no km 36 da BR-277 por volta das 19h30. Segundo relatos, o motorista trafegava em direção ao litoral quando perdeu o controle da direção, tombou e atingiu o veículo, que estava no sentido contrário. No carro, havia quatro pessoas que ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Regional de Paranaguá, mas não correm risco.



O caminhão carregava 37 toneladas de óleo vegetal, mas a carga se espalhou pela rodovia, fechando os dois sentidos.

Desde o começo deste domingo (24), uma empresa terceirizada faz a remoção do óleo da pista. Entretanto, ainda será necessário a aplicação de cimento na região para evitar mais acidentes. Especialistas ainda estão no local avaliando possíveis impactos ambientais.

A PRF e o Departamento de Estradas de Rodagem estão sinalizando no início do congestionamento que a rodovia está interditada. Motoristas que planejam ir em direção ao litoral paranaense devem utilizar a Estrada da Graciosa, que conta com pista única e está com trânsito lento.