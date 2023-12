Reprodução/TV Globo - 20.12.2023 Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e sua mãe, Luzia Tereza Alves, de 86 anos, morreram vítimas de envenamento

Na noite da última quarta-feira (20), a advogada Amanda Partata Mortoza foi presa pela Polícia Civil de Goiás, após a acusação de envenenar e assassinar o pai e a avó do ex-namorado. Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e sua mãe, Luzia Tereza Alves, de 86 anos, morreram no último domingo (17), após serem internados com dores abdominais, vômitos e diarreia.



Segundo as investigações, a advogada de 31 anos teria os envenenados no domingo, durante um café da manhã. Mortoza também teria comido os alimentos e passado mal. A perícia ainda fará exames laboratoriais para identificar a causa da morte de Leonardo e Luzia, bem como a presença de veneno na comida e no organismo de todos os envolvidos.

A Polícia cogitou inicialmente que a causa da morte seria intoxicação alimentar, que poderia ter sido causado pelos produtos de uma doceria de Goiânia. Entretanto, a hipótese foi descartada pela justificativa de que intoxicação alimentar age de formas diferentes nas pessoas, e ambos tiveram os mesmo sintomas. Outro ponto levantado foi o tempo entre o consumo do alimento e a morte ter sido curto.

Segundo as investigações, Mortoza teria comprado os alimentos em uma doceria e feito o café da manhã para a família do ex-namorado. Ela namorou Leonardo Filho durante 45 dias, segundo as informações do delegado responsável pelo caso, Carlos Alfama. Ele explica ainda que o crime teria sido motivado por um suposto "sentimento de rejeição".

De acordo com as investigações, Amanda estava hospedada em um hotel em Goiânia, quando comprou os alimentos. Quando voltava para o hotel, teria passado na casa da família do ex-namorado, por volta das 10h, e ficou até às 13h.

Além do pai e da avó de Leonardo Filho, o avó do ex-namorado também estava na mesa, mas não consumiu nenhum alimento.

Quando voltava para Itumbiara, ela recebeu uma mensagem do ex-sogro que pedia para que ela procurasse um médico, pois ele suspeitava que a comida estava estragada.

Outras situações

A advogada já teria supostamente inventado anteriormente uma gestação uma semana após o fim do relacionamento. O delegado afirma que ela não está grávida no momento. O relacionamento entre Amanada e Leonardo Filho terminou no dia 10 de agosto.

O delegado ainda diz que o ex-namorado tem recebido ameaças de perfis falso nas redes sociais, ligações e mensagens desde o dia 27 de julho. Essas ameaças já estavam sendo investigadas pela Polícia, e já havia concluído que partiam de perfis criados por Mortoza.

Segundo as investigações, as ligações utilizavam uma tecnologia para mascarar o número original, que estava registrado no nome da irmã de Amanda, além de o número de recuperação ser o da advogada. Leonardo Filho teria bloqueado cerca de 100 números, diz a Polícia Civil.

Segundo a Polícia, Amanda ainda teria tentado se matar com medicamentos e acetona, sendo internada pela família por volta do meio-dia da última quarta-feira, em uma clínica psiquiátrica em Aparecida de Goiânia. Ela está sendo investigada por duplo homicídio qualificado.

Ela nega que tenha cometido o crime. O advogado de Amanda, Carlos Macedo, disse em entrevista coletiva que ela estava internada em um hospital quando foi presa.