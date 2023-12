Claudio Kbene/PR - 14/11/2023 Perfil da primeira-dama Janja Lula da Silva foi invadido por hacker nesta semana

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, reativou sua conta no X (antigo Twitter) neste domingo (17) após o perfil ter sido invadido por hackers na última segunda-feira (11).

Os criminosos realizaram diversos ataques misóginos contra Janja. Em nova postagem na rede, ela contou que também teve as contas de e-mail e do LinkedIn invadidas.



"Nesta última semana, depois de ter meu e-mail, X e LinkedIn invadidos, me senti exposta, agredida, ameaçada e desrespeitada como nunca antes. Foram momentos de angústia, ansiedade e tristeza, mas também de acolhimento e força com tantas mensagens de apoio e conforto que recebi", iniciou Janja no texto.



A primeira-dama contou ainda que os ataques a fizeram pensar em não manter a rede social. Ela aproveitou e ainda criticou a demora dos administradores do X em coibir as postagens criminosas.









"Pensei muito sobre voltar ou não para essa rede social, não apenas por causa das agressões que aconteceram em meu perfil, mas principalmente por toda a demora dos administradores da rede X em agir, congelando meu perfil para que as agressões parassem de ser postadas e pudessem ser silenciadas."

Janja lamentou que um dos hackers seja um menor de idade: "É triste que um adolescente de 17 anos, que confessou a invasão ao meu perfil, esteja no ambiente das redes disposto a espalhar tanto ódio e repulsa às mulheres. Mais absurdo ainda é as plataformas permitirem que crimes de ódio sejam praticados livremente."

Na última quinta-feira (14), a Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão no endereço do confesso menor de invadir o perfil. Os mandados, autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foram cumpridos na casa do adolescente, em Sobradinho, região administrativa do Distrito Federal.