Um idoso, de 81 anos, foi flagrado imobilizando e batendo em um ladrão que tenta roubar algo que está no bolso traseiro. O ocorrido aconteceu em uma farmácia, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. O momento foi registrado pelas câmeras de segurança do local, onde o idoso derruba o homem no chão e começa a bater nele. O caso aconteceu na noite do último domingo (10).

EM GOIÂNIA: Um idoso de 81 anos imobilizou um assaltante com golpe de vídeo game 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/tOQe0Eojub — SorocabaniceS (@SorocabaniceS) December 13, 2023

A Polícia Militar prendeu o suspeito em flagrante, pelo crime de roubo qualificado. Entretanto, o nome dele não foi divulgado.

Os funcionários da farmácia relatam que o homem teria entrado como se fosse um cliente, se dirigiu até o balcão e perguntou ao atendente se tinha remédio para diabetes . Paralelo a isso, o idoso estava efetuando o pagamento dos medicamentos no caixa, e guardou o dinheiro no bolso.

Segundo os funcionários do estabelecimento, o idoso, que não foi identificado, estaria com um bolo de dinheiro, quantia que havia acabado de sacar na farmácia. Assim que o homem tanta pegar o dinheiro, o senhor reage, derrubando o suspeito no chão e batendo nele.

Ainda que tenha sido imobilizado pelo idoso, o homem conseguiu fugir com um celular de um funcionário. Entretanto, a polícia chegou e conseguiu prendê-lo.

O celular foi recuperado pela PM e o suspeito foi levado para a Central de Flagrantes. Ele foi preso em flagrante pelo crime de roubo qualificado . Agora, o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.