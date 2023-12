Reprodução A primeira-dama do Brasil perdeu a ação contra uma comentarista da emissora

Quatro mandados de busca e apreensão sendo cumpridos em Minas Gerais contra um único suspeito de ser o responsável pelo ataque hacker a conta do X (antigo Twitter) da primeira-dama Rosangela Lula da Silva, a Janja, na noite desta segunda-feira (11).

As informações são da Globoews. Ainda de acordo com o canal, a Polícia já tinha a identificação do suspeito, mas guardou a informação até que os mandados, que foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), fossem cumpridos.













Entenda o caso

O perfil da primeira-dama Janja foi invadido por hackers na noite desta segunda-feira (11). Nas postagens, que começaram por volta das 21h40, é possível ver o hacker se identificando e fazendo diversas ofensas de baixo calão direcionadas a ela, ao presidente Lula e também ao ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ) Alexandre de Moraes .

Ao longo dos primeiros 15 minutos da invasão, foram feitas onze publicações, alcançando cerca de 1,2 milhão de seguidores.

Entre os posts, destacaram-se frases como "Super Xandão Presidente do Brasil em 2026", referindo-se a Moraes, e "Eu apoio o mensalão", fazendo alusão ao escândalo ocorrido no primeiro mandato de Lula.

Em uma das mensagens, a conta sugeriu que os seguidores aderissem a outra conta chamada "Anti-Comuna", descrita como um usuário "nacionalista, monarquista e neofascista".

A Secretaria de Comunicação da Presidência informou que apenas a conta de Janja no X foi invadida, garantindo que as outras redes sociais da primeira-dama permanecem sob controle.