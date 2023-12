Reprodução/Youtube R$ 1 bilhão irão para o Plano Ruas Visíveis, que será focado em 7 temas sociais como, por exemplo, saúde e educação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta segunda-feira (11) cerca de R$ 1 bilhão (R$ 982 milhões) em investimentos para um plano direcionado a pessoas em situação de rua. No anúncio o presidente disse que o principal culpado por desabrigados é o próprio Estado.

“Nós sabemos que muitas vezes o Estado não cuida dessas pessoas. Muitas vezes a sociedade não se importa com essas pessoas. Muitas vezes passamos por elas e viramos o rosto para não enxergar essa que é a realidade do descaso político, econômico e social desse país. Se essas pessoas existem, tem culpa. E essa culpa não pode ser outra senão do Estado."

Lula também falou que “não tem nada mais degradante na vida humana do que alguém não ter onde morar” e pediu atenção ao tema nas próximas eleições municipais, que serão realizadas em 2024.

Ruas Visíveis

Em julho deste ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu que o governo federal tinha 120 dias para apresentar um plano nacional para a população de rua.

O “Plano Ruas Visíveis” contempla medidas que serão desenvolvidas a partir de 7 temas:

- Assistência Social e Segurança Alimentar;

- Saúde;

- Violência Institucional;

- Cidadania, Educação e Cultura;

- Habitação;

- Trabalho e Renda;

- Produção e Gestão de Dados.