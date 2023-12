Divulgação Banco Vermelho na Praça do Marco Zero, no Recife

Na noite do último domingo (10), o Banco Vermelho gigante, que está localizado no Marco Zero do Recife, no Centro da capital de Pernambuco, desabou com pessoas em cima. A queda da estrutura deixou um homem ferido na perna, que precisou ser encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, na Zona Oeste.



A estrutura estava com mais de dez pessoas em cima dela, sendo uma grande parte formada por crianças. O homem que ficou ferido, no entanto, estava passando próximo ao Banco Vermelho quando ele desabou. Segundo a Prefeitura do Recife, o homem não teve fratura, sendo apenas um corte. Ele foi liberado ainda no domingo.

A queda da estrutura ocorreu pouco antes do início de um show de drones no local. O Banco Vermelho faz parte da campanha para a conscientização sobre a violência contra a mulher e o feminicídio , tendo sido instalado no dia 25 de novembro.

Segundo a Prefeitura, a estrutura cedeu por conta do excesso de pessoas que teriam subido. Além disso, eles relembram que trata-se de um elemento cenográfico para ligar com a campanha.

O Movimento Banco Vermelho emitiu uma nota nas redes sociais comentando o ocorrido. Eles lamentam o incidente e disse que "estão em contato com a vítima para prestar toda a assistência necessária".