Reprodução/redes Sociais Mina da Braskem em Maceió

Um novo tremor de terra de magnitude 0.89 foi registrado na madrugada deste sábado (2) na área da mina que corre risco de colapsar, em Maceió (AL). Segundo a Defesa Civil, o abalo foi maior que o registrado 12 horas antes — este de magnitude 0.39.

Nas últimas 24 horas, houve um deslocamento de terra de 13 centímetros. O boletim divulgado às 9h pelo órgão revela que a taxa de deslocamento vertical atual é de 0,7 centímetros por hora, uma redução em relação aos 2,6 centímetros por hora registrados ontem.

Desde a constatação da instabilidade do solo em Maceió, mais de 14 mil propriedades em cinco bairros já passaram pelo processo de desocupação na área.

Das 35 minas operadas pela Braskem na área para a extração de sal-gema, mineral utilizado na produção de soda cáustica e PVC, destaca-se a mina de número 18 como a mais vulnerável. Além disso, um possível colapso nessa mina poderia impactar negativamente outras duas minas adjacentes.







A área segue em alerta máximo e a Defesa Civil recomenda que a população evite transitar na área desocupada.

A Braskem, responsável pela mineração, diz que monitora a situação da mina 18 e que "continua tomando todas as medidas cabíveis para minimização do impacto de possíveis ocorrências" e segue colaborando com as autoridades competentes.