Reprodução: Flipar Wilson Lima

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), disse nesta quarta-feira (29) que quer cobrar o bilionário Jeff Bezos, fundador da varejista Amazon , pelo uso do nome. Segundo Lima, a ideia é "fechar parcerias", já que a empresa usa o nome do Estado do Amazonas e da floresta amazônica.

“Quanto é que a gente ganha com isso?”, questionou Lima durante entrevista ao Jornal do Amazonas.

Lima deve defender a ideia na COP28 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023), que começa nesta quinta-feira (30), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Veja o vídeo:

“A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia… quanto é que a gente ganha por isso?” 🤡 pic.twitter.com/ilm7vnmJw4 — Economista Sincero (@mendlowicz) November 30, 2023





No evento, o governador também deve lançar o projeto Amazônia 2030, em que pesquisadores brasileiros vão arquitetar um projeto de desenvolvimento sustentável para a floresta.

De acordo com o site About Amazon, o nome da empresa foi inspirado no rio Amazonas. No início da internet, os resultados das buscas eram exibidos em ordem alfabética. Durante uma pesquisa por palavras que iniciassem com a letra A no dicionário, Jeff Bezos, o CEO da Amazon, deparou-se com uma menção ao rio. O site menciona que o empresário almejava que sua livraria se tornasse a maior e mais abrangente do mundo, assim como o rio brasileiro.