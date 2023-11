Valter Campanato/Agência Brasil - 18.10.2023 Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou a nomeação do Ministro da Justiça Flávio Dino , feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para o Supremo Tribunal Federal (STF) na vaga da ministra Rosa Weber. Bolsonaro compartilhou um vídeo nas redes sociais em que se refere a Dino como "imbecil que se acha Deus"; veja:



- Não existe comunismo no Brasil! _ Exclamou o imbecil que se acha Deus! pic.twitter.com/WGH8EPKZy5 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 28, 2023

Assim como Lula, Bolsonaro também indicou seu então ministro da Justiça para o STF, o atual ministro do STF André Mendonça. O titular da Justiça que o sucedeu na gestão Bolsonaro, Anderson Torres, está preso

Além de Mendonça, Bolsonaro também indicou Nunes Marques, emplacando dois ministros na Suprema Corte.

Dino teve a nomeação oficializada nesta segunda (27) e já tem data marcada para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado: 13 de dezembro.

O futuro ministro era governador do Maranhão entre 2015 e 2022, ou seja, nos últimos 4 anos de mandato lidou ainda mais com Bolsonaro.

Não é de hoje que os dois se estranham. Em 2022, Bolsonaro sugeriu que Dino era um "comunista gordo".

“Vocês repararam que, nos países comunistas, geralmente o chefe é gordo? O cara da Coreia do Norte, gordinho né? Venezuela, gordinho né? Maranhão", disse.

Dino, que não era do PCdoB e sim do PSB, rebateu cobrando que o presidente "fosse trabalhar". Em resposta, ele afirmou que a declaração é compatível com a "notória escassez de neurônios" de Bolsonaro e listou problemas mais graves com os quais, segundo ele, o presidente deveria estar lidando.

"Ao bisonho e fracassado 'piadista', faço uma conclamação: VAI TRABALHAR. Os problemas federais são cada dia mais graves: inflação, desemprego, aumento dos combustíveis etc.", escreveu.