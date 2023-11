Rovena Rosa/Agência Brasil Os gabaritos oficiais das provas da Fuvest 2024 já estão disponíveis





A prova da primeira fase do vestibular 2024 da Fuvest foi realizada no último domingo (19), com a participação de 110.399 pessoas, sendo 99.573 candidatos e 10.826 treineiros que sonham com uma vaga na Universidade de São Paulo (USP). O gabarito oficial foi divulgado ainda na noite do domingo .







De acordo com a avaliação de Sérgio Paganim, diretor do Curso Anglo, a prova teve “uma abrangência bastante compatível com as dos anos anteriores, cobra todos os assuntos clássicos do Ensino Médio” e manteve o nível de dificuldade habitual. Como novidades, ele cita “a inserção de questões de arte, pouca conta na conta de química, ou mesmo uma prova de física um tanto quanto mais fácil”.

Sérgio também avalia que a prova cumpriu sua função de selecionar os candidatos aptos a passar para a segunda fase de seleção, e ressalta a importância de se ter uma boa capacidade de interpretação de texto para ter um bom resultado.

“Em português, o texto era fundamental na relação interdisciplinar. Os textos eram no limite entre entendimento de texto e geografia, entendimento de texto e sociologia, entendimento de texto e filosofia. Não eram questões de Filosofia e Sociologia, eram questões de entendimento de texto. Em literatura, a prova foi mais fácil do que o normal, também porque investe muito no enredo dos textos de leitura obrigatória.”

Por fim, Sérgio pontuou que as questões de história, física e biologia foram as mais trabalhosas, “ou por causa de textos que eram ou mais longos ou mais densos, o que complicava um pouco o cenário nessas disciplinas, que não são tradicionalmente de textos”.