Naçoitan Araújo Leite, prefeito de Iporá, cidade no oeste de Goiás, invadiu a casa da ex-companheira na madrugada de sábado (18) e deu pelo menos 15 tiros na porta do quarto em que a mulher estava com o atual namorado. O parlamentar é considerado foragido, segundo informações da TV Globo.

A polícia fez buscas para encontrá-lo, mas ele ainda não foi encontrado. A Justiça decretou neste domingo (19) a prisão preventiva do político. Na madrugada da invasão o casal que foi alvo dos disparos conseguiu se esconder e não se feriu.

“Estava dormindo e acordei com o barulho da porta de vidro da cozinha quebrando. Ouvi o meu ex-marido gritando o meu nome umas duas vezes, e depois disso ele [Naçoitan] descarregou um pente de arma na porta do meu quarto. Tenho certeza que ele veio pra me matar”, desabafou a mulher à TV Anhanguera.

Em novembro de 2022, Naçoitan foi suspenso do partido União Brasil após pedir a “eliminação” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro Alexandre de Moraes, enquanto este ainda presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após a suspensão, o parlamentar afirmou que a “eliminação seria política, não literal”.