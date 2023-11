Reprodução: Flipar O Hezbollah é um grupo armado com participação política e orientação muçulmana xiita.

A Polícia Federal cumpriu mais um mandado de prisão temporária contra um homem suspeito de possuir ligação com o grupo terrorista libanês Hezbollah. A prisão foi efetuada na noite deste domingo (12) no Rio de Janeiro.

As investigações apontam para a possibilidade de existir um recrutamento de brasileiros para a prática de atentados contra sinagogas e centros judaicos no país. Até o momento, três mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão foram realizados nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e no Distrito Federal.

Na última sexta-feira (10), a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão contra um outro suspeito em Goiás. A ação faz parte da Operação Trapiche.

A maior parte dos mandados de busca cumpridos em Minas ocorreram em endereços ligados a um homem sírio procurado por policiais por contrabando de cigarros eletrônicos. O homem segue procurado desde o final de 2022, junto a outro suspeito libanês. O nome dos dois foi incluído na lista vermelha da Interpol. Segundo a PF, os dois estão no exterior.