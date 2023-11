Reprodução/MST Ana Paula Costa Silva e Aldecy Viturino Barros foram assassinados

Dois trabalhadores do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST) da Paraíba foram mortos a tiros na tarde desta sábado (11) no acampamento Quilombo do Livramento, na cidade de Princesa Isabel, no Sertão da Paraíba.



De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, o homem foi alvo de vários disparos e morreu no local. A mulher, que acabou sendo atingida, foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu.

Segundo o MST, Aldecy Viturino Barros, de 44 anos, estava consertando o telhado do barraco do pai de Ana Paula Costa Silva, de 29 anos, que segurava a escada para ele. Dois homens chegaram em uma moto e disseram a Aldecy que ele precisava assinar um documento.

Enquanto ele descia da escada, os homens atiraram várias vezes contra ele. Ana Paula também foi atingida. Aldecy tinha dois filhos e era o coordenador do acampamento, que existe desde 2008 e abriga 22 famílias.



"O MST cobra apuração do crime e a prisão dos autores. Enquanto movimento, reafirmamos nossa luta contra toda forma de violência. Aos nossos mortos, nenhum segundo de silêncio, mas uma vida toda de luta", diz o MST, em nota publicada nas redes sociais.