O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se articulou para tentar sabotar a votação da reforma tributária - projeto de grande importância para o governo Lula - no Senado, influenciando parlamentares da base do governo, sem sucesso. Na quarta-feira (8), o Senado aprovou a proposta - que voltará para a Câmara dos Deputados - com 53 votos favoráveis .

Uma conversa fotografada pelo jornal Estadão no celular do senador Nelsinho Trad (PSD-MS), com um contato identificado como “JMB” - iniciais do nome do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. "Trad, você amanhã será decisivo para derrotarmos a reforma tributária", dizia a mensagem enviada na terça-feira (7).







Referindo-se ao contato JMB como “presidente”, Nelsinho Trad afirmou ter dado sua palavra de que votaria a favor da reforma - e de fato o fez - enquanto pedia “compreensão” à posição que assumira.

“Presidente, o relator atendeu ao nosso pleito junto com o governador os pedidos p compensar a perda q a equação do fundo irá proporcionar aos estados do centro oeste… e coloquei essa questão como condição para votar a favor… empenhei minha palavra nessa questão… espero que compreenda”, diz um trecho da conversa.

Na mesma mensagem, Trad ainda demonstra certo incômodo com sua posição de membro de um partido da base da gestão Lula III, enquanto se solidariza com a atual posição de Bolsonaro - declarado inelegível duas vezes pelo TSE - enquanto declara ter ele próprio perdido força política.

“tenho sofrido com o senhor mesmo estando distante…. esse povo não é o nosso povo…. tô triste e com a atuação apagada…. não vejo a hora da gente voltar … abcs e obrigado pela atenção e consideração”, disse o senador.

Questionado sobre a troca de mensagens, Trad negou ter falado com Bolsonaro, alegando que a conversa, na verdade, era com seu filho, o também senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Ao ser perguntado por que razão teria supostamente se referido a Flávio chamando-o de “presidente”, Nelsinho Trad disse “eu me reservo a responder do jeito que eu quero”.