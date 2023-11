Timolina/Freepik O ideal é levar alimentos leves e que deem energia





O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 terá início neste domingo(5), com a aplicação das provas de Redação, Linguagens e Ciências Humanas. Muitos participantes têm dúvidas a respeito da alimentação durante o Exame, visto que a prova é extensa, demorada e requer muita energia do cérebro para manter a concentração.

A boa notícia é que, sim, você pode se alimentar e se hidratar durante o Enem! Contudo, é preciso ter atenção a alguns detalhes na hora de escolher o que - e como - levar para o lanche, afinal o edital especifica algumas regras sobre a maneira adequada de acondicionar os alimentos e bebidas.

Além disso, escolher bem o que levar, dando preferência a lanches leves, como barrinhas de cereais ou de chocolate, salgadinhos, frutas e sanduíches naturais, ajuda a ter mais energia, foco e concentração durante a verdadeira maratona mental que é o Enem.

Também é importante evitar comidas muito pesadas e gordurosas, que na pior das hipóteses podem causar um mal-estar gastrointestinal, prejudicando a concentração e talvez até obrigando o participante a ir ao banheiro muitas vezes, perdendo um tempo de prova precioso.







O que diz o edital?

É permitido levar alimentos industrializados lacrados - como chocolates e salgadinhos, por exemplo - e também alimentos in natura, desde que estes estejam armazenados em embalagens de material transparente.

Os participantes também estão autorizados a fazer a prova com latas e garrafas de água, refrigerante ou outras bebidas não-alcoólicas, desde que estejam sem rótulo.

Garrafas reutilizáveis - das que enchemos em casa - são permitidas, desde que sejam confeccionadas em material transparente.

Vale ressaltar que todos os itens dos participantes serão inspecionados pelos fiscais na entrada das salas, e os itens proibidos terão que ser descartados.