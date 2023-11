Reprodução: Flipar Para alguns especialistas, a maior incidência e intensidade dos ciclones extratropicais pode ter conexão direta com as mudanças climáticas.

Um ciclone extratropical começa a se formar na região Sul do Brasil nesta sexta-feira (3), com isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas vermelhos, de ''Grande Perigo'', e laranja, de "Perigo" para a região, que deve sofrer com tempestades.



O fenômeno deve trazer uma frente fria aos estados do Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo), que devem sofrer com tempo chuvoso no fim de semana do feriado.

No Su, há chance de gear no fim de semana, com as temperaturas ficando entre 2°C e 5°C nas áreas mais altas do planalto gaúcho e catarinense e no extremo sul do Paraná.

No Rio a previsão é de chuva até domingo, mas com temperaturas entre 18°C e 31°C nos próximos dias, de acordo com o Inmet. Já em SP a previsão é de tempertura na casa dos 12°C e 28°C, com tendência de baixa, na maior parte do tempo.

O ciclone começou a se formar entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai ainda nesta quinta (2) e deve ganhar intensidade ao longo do dia.

As regiões mais a oeste dos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do sul devem sofrer mais com a passagem do fenômeno nesta sexta, que deve provocar chuva superior que 100 mm/dia, assim como ventos acima de 100 km/h, além de queda de granizo.

De acordo com o Inmet, há "grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário".

Estados do Centro-Oeste como Goiás e o Distrito Federal também devem sentir efeitos do ciclone. As zonas em amarelo indicam "Perigo Potencial". Veja: