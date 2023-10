Reprodução 12 pessoas morreram em acidente aéreo no Acre





Neste domingo (29), um acidente aéreo ocorreu no estado do Acre, com a queda de um avião que tinha como destino a cidade de Envira, no Amazonas.

A aeronave, um Cessna Caravan, pertencente à ART Táxi Aéreo, caiu em Rio Branco, capital do Acre, e causou a morte de todas as doze pessoas a bordo, sendo elas nove adultos, uma bebê e a tripulação composta pelo piloto e copiloto. Não houve sobreviventes do desastre.

O prefixo do avião envolvido no acidente era PT-MEE, e a queda foi seguida por um incêndio de grandes proporções que carbonizou as vítimas, dificultando ainda mais a tragédia.

De acordo com informações do governo acreano, "o que se sabe até o momento é que as vítimas morreram carbonizadas, e as causas do acidente serão investigadas pelas agências competentes."





Dentre as vítimas, estão o piloto Cláudio Atílio Mortari, e o copiloto Cleiton. Além deles, a pequena Clara Maria Monteiro, uma criança de apenas um ano e sete meses, estava a bordo junto de sua mãe, Ana Paula Melo.

Os outros passageiros, identificados como José Marcos Epifânio, Edineia de Lima, Jamilo Maciel, Antônio Cleudo Epifânio, Raimundo Nonato Melo, Alexsander Bezerra, Francisco e Antonia Elizangela, também foram vítimas fatais do acidente.