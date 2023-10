Reprodução Ederlan Mariano foi preso pelo assassinato de Sara Mariano

Considerado o principal suspeito da morte da cantora gospel Sara Mariano, Ederlan Mariano, marido dela, confessou o chocante crime. A confissão foi feita na noite de ontem (27) e gerou a prisão do suspeito pela Polícia Civil da Bahia.

Na prática, as investigações já apontavam que ele era o principal suspeito. Após reconhecer o corpo carbonizado da sua esposa, Ederlan já teria confessado o crime no momento do reconhecimento. A prisão temporária foi expedida e vale por 30 dias.

Sara Mariano havia sido vista pela última vez há três dias atrás (24), no bairro de Valéria, na região metropolitana de Salvador. O casal morava com a filha de 11 anos e estavam casados há 13 anos.

O suspeito registrou o desaparecimento, além de ter passado a informação de que a cantora tinha ido participar de eventos religiosos, mas sem conseguir precisar quais.

O corpo da cantora foi encontrado ontem na BA-093, na região de Dias D'Ávila. O cadáver estava parcialmente carbonizado e foi achado nas margens da rodovia. Foi o próprio Ederlan que reconheceu sua esposa.