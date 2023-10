Rovena Rosa/Agência Brasil - 28/09/2022 São Paulo terá queda de temperatura nesta quinta e na sexta

São Paulo terá queda de temperatura a partir desta quinta-feira (26). Na terça-feira (24), o termômetro atingiu 34°C e hoje deve cair 13°C, com a máxima atingindo 21°C. A mínima deverá ficar em 17°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A mudança brusca ocorre por conta de uma frente fria vinda do litoral, conforme informou o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil do Estado. Há a possibilidade ainda de chuvas isoladas nesta quinta-feira.

Na capital, Grande São Paulo, Vale do Ribeira e Itapeva é esperado que chova e até 50 mm. No interior do estado, na região de Campinas e Sorocaba as precipitações podem atingir até 70 mm. Nas cidades de Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, Marília, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte a previsão é de 80 mm de chuva moderada.

Na sexta-feira (27), a previsão segue quase a mesma, a mínima também fica em 17°C, e a máxima um pouco mais alta, chegando aos 24ºC.

No fim de semana, a previsão é da volta do calor. No sábado (28), a mínima deve ficar em 20ºC e a máxima 29ºC. No domingo (29), a mínima fica em 22ºC e a máxima nos 29ºC. Os dois dias também devem ter pancadas de chuva e trovoadas, segundo o Inmet.





Frente Fria

A frente fria no litoral é causada pela formação de um novo ciclone extratropical em alto-mar, próximo ao litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

O fenômeno levará chuvas e vento forte para a região Sul, mas não irá atuar nos três estados e sim na região mais próxima do oceano.

"Pontualmente as rajadas podem atingir valores entre 50 e 70 km/h, principalmente no litoral e nos trechos de serra entre Santa Catarina e o Estado gaúcho", diz a Climatempo.

Ainda, o MetSul alerta para risco de fortes chuvas também no Centro-Oeste.

"O risco de tempestades severas isoladas será especialmente alto no Centro-Oeste, onde a atmosfera está por demais aquecida com uma sequência de mais de uma semana de dias com máximas em elevação. Cuiabá completa oito dias seguidos com máximas na casa dos 40 ºC”, diz a meteorologia.