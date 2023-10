Divulgação/Beyond The Club O Beyond The Club São Paulo ficará em Santo Amaro, próximo à Marginal Pinheiros.

Para o paulistano ir à praia mais próxima é necessário descer a serra e pegar cerca de duas horas de estrada, a depender de qual região da cidade ele estiver. Mas e se, para chegar até lá, bastasse ir à Santo Amaro? Partindo dessa proposta, surgiu o Beyond The Club São Paulo, um complexo que contará com praia artificial com ondas, espaços esportivos, restaurantes e mais.

O clube está sendo construído no local onde ficava o antigo Hotel Transamérica, a cerca de 15 minutos de carro da Avenida Faria Lima. O projeto do Beyond The Club tem como ambição construir a mais potente piscina com ondas do mundo, em uma área de 28.000 m². A praia artificial pretende acomodar 900 surfistas por dia.

Os sócios do clube terão acesso à escola de surfe, restaurantes, lojas, bares, charutaria, adega, coworking, teatro, espaço pet e centro médico para pronto atendimento. Também está no projeto a maior academia do Brasil, com área total de 2.000 m². A academia deve oferecer aulas de yoga, pilates, spinning, lutas, circo e ginástica.

Um espaço esportivo imponente também está entre as promessas do projeto: será construído um Skate park criado por Bob Burnquist, quadras de beach tennis, tênis, padel e squash.

O antigo Hotel Transamérica, por sua vez, será reformado para servir como hospedagem aos sócios. Mais de R$ 1 bilhão foi investido no empreendimento que terá mais de 100 mil m². A entrega está prevista para o primeiro semestre de 2025.